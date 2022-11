Foggia: Gallo, ‘Non facciamoci ingannare dai numeri del Messina’

Condividi su...

“Non facciamoci ingannare dai numeri del Messina. È vero che affrontiamo una squadra ultima in classifica, che fuori casa non ha mai fatto punti, ma può rivelarsi una partita spigolosa, che devi essere bravo a incanalare nella maniera giusta. È un match importante per dare continuità ai risultati e dimostrare che la sconfitta con il Cerignola è stato solo un incidente di percorso. Dove vuole arrivare questo Foggia? Non lo sappiamo, lo capiremo strada facendo, giornata dopo giornata. Credo, però, che parlare oggi di obiettivi sia inutile, dovremo affrontare questo argomento a marzo, anche in base alla posizione in classifica. Per il momento dobbiamo fare il possibile per ottenere il massimo da ogni partita”. Così Fabio Gallo, tecnico del Foggia, alla vigilia della sfida infrasettimanale dello Zaccheria con il Messina di Gaetano Auteri. Di seguito, l’intervista completa tratta dalla pagina YouTube del Calcio Foggia.