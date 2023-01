Foggia: Gallo lancia la sfida, ‘Col Pescara a viso aperto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Mercato: “Cercheremo di chiudere qualche operazione che possa completare e migliorare la rosa. Preferisco parlare di mercato dopo la gara con il Pescara. Sarno, Gerbo e Santaniello? Fantamercato”.

Pescara: “Affronteremo una squadra di livello, sarà una gara complicata, ma ci siamo allenati tanto e bene. Il Pescara è una squadra di valore, non specula e non ha anelli deboli. Ci sono tutti i presupposti per una partita di livello, noi giocheremo a viso aperto. C’è spirito di rivalsa per il match d’andata, ma allo stesso tempo vogliamo dare continuità ai risultati”.

Indisponibilità: “Tutta la rosa è a disposizione. Odjer non verrà convocato perché potrebbe uscire. Raccichini è con noi, ma non si allena da 10 giorni per problemi fisici e personali”.

Obiettivo: “Continuità. È l’elemento che ci ha permesso di risalire la china. La classifica è corta e questo campionato nasconde insidie in ogni match. Solo il campo, però, attesterà la nostra bravura, ma siamo consapevoli di poter migliorare”.

Bjarkason e Vacca: “Bjarkason ha qualità e corsa, può essere impegnato sia da mezzala che esterno, ha caratteristiche diverse rispetto ai compagni di squadra. È sveglio, parla italiano e si è allenato tutta la settimana, sicuramente ci darà una mano. Stiamo lavorando con Vacca per fargli trovare la giusta condizione: ci sono stati degli intoppi, ma è normale. Il ragazzo sta spingendo e si mette a disposizione”.

Tifosi: “I nostri sostenitori sono un valore aggiunto e sono fondamentali sia in casa che fuori. Quando sono presenti ci offrono uno stimolo in più. L’assenza dei tifosi ospiti è sempre una sconfitta per tutti”.

Futuro: “A Foggia sto bene e percepisco la stima nei miei confronti. Abbiamo iniziato a dialogare con il presidente per il futuro e vedremo cosa accadrà. La società vuole trovare un accordo, non è necessario aspettare la fine della stagione”.

