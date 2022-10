“I ragazzi sono stati eccezionali, andando oltre quello che nessuno poteva pensare, con cuore, attenzione e intelligenza. Hanno messo in pratica ciò che abbiamo preparato durante la settimana. Sulla fase offensiva dobbiamo migliorare, perché abbiamo difficoltà negli ultimi 20 metri per troppa frenesia. Ci lavoreremo, in settimana mi sono concentrato maggiormente sull’organizzazione della squadra. A 20 minuti dalla fine probabilmente eravamo stanchi, ma abbiamo portato a casa una partita senza soffrire più del dovuto con una squadra fortissima. La vittoria è importante a livello di testa, per i calciatori è un’iniezione di autostima straordinaria che alla ripresa spegnerò facendogli vedere solo ciò che non hanno fatto di buono”. È il pensiero di Fabio Gallo, allenatore del Foggia, dopo la vittoria sul Crotone. (Foto Calcio Foggia)