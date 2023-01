Foggia: Gallo frena, ‘Non siamo ancora in finale’

“Lo avevo detto alla vigilia che non sarebbe stata una partita facile, la Juventus NG è una squadra di qualità con calciatori di talento. Nel primo tempo siamo stati timorosi, li abbiamo aspettati troppo. Nella ripresa li aggrediti alti e le cose sono andate meglio: è vero che il nostro raddoppio è stato un infortunio del portiere avversario, ma l’errore è frutto proprio della nostra aggressività. Ogunseye? È stato bravo ad assorbire le critiche arrivate dopo prestazioni non esaltanti, ma per questa squadra è un elemento indispensabile per le caratteristiche che possiede. Qualificazione? Abbiamo vinto il primo round giocando con lo spirito giusto, ma tutto è ancora a possibile”. Così Fabio Gallo, allenatore del Foggia, dopo il successo sulla Juventus Next Gen nella semifinale di Coppa Italia della Serie C.

