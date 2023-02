Foggia: Gallo, ‘Crudele uscire ai calci di rigore’

“Dispiace uscire ai rigori, specie dopo aver creato le occasioni per vincere. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno dato tutto”. Così Fabio Gallo, tecnico del Foggia, dopo il ko nella semifinale di ritorno con la Juventus Next Gen, che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia a un passo dalla finalissima.

”Conoscendo il valore della Juventus, sapevamo che la partita sarebbe stata lunga e difficile – ha sottolineato Gallo -. Dopo il nostro vantaggio loro hanno preso campo, mentre noi abbiamo sofferto. La lotteria dei rigori è crudele, ma bisogna accettare il risultato del campo consapevoli di aver dato tutto per centrare la finale. Ora ci resta il campionato, dobbiamo ottenere il miglior piazzamento possibile”.

In conclusione, un pensiero ai tifosi che hanno letteralmente invaso lo stadio di Alessandria: “È stato come se avessimo giocato a Foggia. Li ringrazio perché ci hanno sostenuto e incitato per tutta la partita, mi dispiace non aver potuto regalare loro le soddisfazioni che meritano”.

