Foggia: Gallo, ‘Con la Gelbison voglio fame e cattiveria’

( di Lorenzo Ruggieri) Gelbison: “La gara sarà simile a quella di mercoledì. Stiamo andando bene e le avversarie cercheranno di strapparci dei punti. Perciò, serviranno cattiveria e determinazione. Scenderà in campo una squadra che ha fame ed è arrabbiata. Sto cercando di caricare e spronare i ragazzi per trasmettergli l’importanza di questo match. Non ho voglia di festeggiare, quanto fatto finora è frutto del lavoro e del sacrificio, mi auguro che la squadra lo recepisca”.

Indisponibili: “Non saranno del match Vacca e Beretta. Quest’ultimo ha riportato un infortunio muscolare e mi auguro che non resti fuori più di 2/3 settimane”.

Crescita: “Il secondo tempo di mercoledì è stato meglio di quello di domenica. Non abbiamo rischiato nulla mantenendo alta la qualità del palleggio, sintomo di maturità e concretezza. Possiamo fare ancora meglio, vorrei qualche inserimento in più e qualche gol da parte delle mezze ali”.

Ogunseye: “Roberto ha sempre fatto bene e l’ho difeso fin dall’inizio. Ha bisogno di continuità, crea reparto e fa salire la squadra, caratteristiche uniche in questa squadra”.

Mercato: “Non abbiamo smantellato nulla e abbiamo preso giocatori funzionali. Incontrerò il presidente in settimana, prendiamo in considerazione l’idea di intervenire nel mercato svincolati e restiamo vigili”.

Futuro: “Abbiamo iniziato a parlarne, ma non ho fretta. I matrimoni si fanno in due, ora l’obiettivo principale è la crescita della squadra e lavorare serenamente. Il presidente è al corrente di tutto e darò il massimo fino all’ultimo”.

Condividi su...



Linkedin

email