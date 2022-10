“La prima vittoria fuori casa è stata fortemente voluta. Fumagalli ha effettuato grandi parate, ma noi siamo stati troppo leziosi sotto porta, però abbiamo vinto meritatamente – è l’analisi di Fabio Gallo, tecnico del Foggia, dopo il successo di Viterbo sulla Viterbese -. Nel primo tempo ho capito che in una partita molto tattica solo un calciatore bravo nell’uno contro avrebbe potuto aiutarci, per questo ho mandato in campo Diego Peralta. Tenere una partita in bilico con tutte le occasioni avute, però, mi dà fastidio, ma ci lavoreremo. Ringrazio i miei ragazzi perché mi seguono ogni giorno ed è sempre più la mia squadra”.