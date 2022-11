Foggia: Gallo, ‘Bravi a non mollare, ma poco lucidi’

Condividi su...

“Sono contento perché dopo una settimana difficile, abbiamo affrontato la gara con lo spirito giusto. Siamo stati bravi a non mollare, pur avendo giocato su un campo non in perfette condizioni e in una gara condizionata dal vento. Cosa non mi è piaciuto? Avremmo dovuto essere più lucidi sotto porta per concretizzare le occasioni che abbiamo creato, soprattutto nel primo tempo”. Così Fabio Gallo, tecnico del Foggia, dopo l’1-1 di Viterbo con il Monterosi. Di seguito, l’intervista completa.