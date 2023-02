Foggia: Gallo, ‘Bravi a non disunirci dopo lo svantaggio’

“Non è stata una bella partita, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi con una Gelbison che si è difesa bene e con tanti uomini. Sono contento perché dopo lo svantaggio la squadra non si è disunita, ma ha continuato a giocare per trovare il pareggio. A volte, gare come queste rischi di perderle. Ci prendiamo il punto che dà continuità ai risultati. L’arbitro? Non ne parlo mai perché lì rispetto e possono sbagliare come noi, ma qualche decisione non l’ho capita”. Così Fabio Gallo, tecnico del Foggia, dopo l’1-1 dello Zaccheria con la Gelbison.

Condividi su...



Linkedin

email