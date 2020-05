Foggia, furto alla circoscrizione Candelaro, rubata cassaforte

Condividi

«Ancora una volta la sede della Circoscrizione comunale in viale Candelaro è stata oggetto di furto”. Ne da’ notizia il sindaco di Foggia Landella. “Anche questa volta i danni arrecati agli arredi sono maggiori rispetto ai pochi spiccioli sottratti dai malfattori, che hanno portato via una cassaforte contenente vecchie carte d'identità. Le Circoscrizioni di decentramento rappresentano un beneficio a disposizione dei cittadini che risiedono nelle zone periferiche. Assaltarle in questo modo barbaro, mettendo a soqquadro gli arredi, significa negare un servizio utile ai Foggiani e far pagare all'intera comunità i danni provocati da qualche balordo. Siamo sicuri che le forze di polizia riusciranno presto ad individuare i responsabili di questi vili atti che non fanno altro che danneggiare i cittadini onesti e macchiare l'immagine di un'intera comunità».