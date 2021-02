Foggia, fuoco e fiamme sulla Ss655 per assalto a portavalori

Ennesimo assalto a un portavalori nel Foggiano, anche questa volta con tanto di spari e mezzi incendiati. È accaduto intorno alle 7.30 sulla ss655 nel tratto tra Foggia e Candela, all’altezza dello svincolo per Castelluccio dei Sauri. Un commando armato avrebbe prima posizionato vari mezzi incendiati e chiodi a terra in entrambe le carreggiate per poi assaltare il blindato, costretto a fermarsi, anche perché crivellato di proiettili. Il colpo sarebbe fallito e nessuna delle guardie giurate sarebbe rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Attilio Scarano