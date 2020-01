Foggia | Frattura al setto nasale per Tortori: operato

Condividi

È stato operato oggi a Foggia Loris Tortori, attaccante classe '88, che nei giorni scorsi aveva rimediato una frattura al setto nasale. Da valutare le condizioni del calciatore rossonero che, tuttavia, potrebbe scendere in campo contro la Nocerina con una mascherina di protezione. Sarà lo staff medico a dare l'eventuale ok: in ogni caso un evento che va a danneggiare ulteriormente un reparto già con defezioni (Tedesco squalificato, Allegretti in dubbio per un versamento al ginocchio).

Attilio Scarano

(Foto di Federico Antonellis)