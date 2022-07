Franco Dellisanti è il nuovo tecnico della Primavera del Foggia. Non c’è ancora l’ufficialità, ma, come riporta tuttocalciogiovanile.it, l’accordo è stato raggiunto tanto che il tecnico tarantino ha condiviso la notizia sulla sua pagina Facebook. Dellisanti era in lizza anche per la panchina della Primavera del Taranto, ma alla fine il club rossoblu ha optato per Graziano Gori.