Foggia, Francesco Orlando alla Cavese

Francesco Orlando lascia il Foggia. Il fantasista ha firmato in giornata un contratto biennale con la Cavese. Classe ’96, piede sinistro, 168 cm, ha indossato maglie di società di serie B (Alessandria, Salernitana e Vicenza) e serie C ( Siena, Juve Stabia, Sambenedettese e Taranto).
