Foggia-Taranto: Francesco Orlando (Foto Massimo Todaro/AntennaSud)

Foggia, Francesco Orlando alla Cavese

Fabrizio Caianiello 28 Agosto 2025
Francesco Orlando lascia il Foggia. Il fantasista ha firmato in giornata un contratto biennale con la Cavese. Classe ’96, piede sinistro, 168 cm, ha indossato maglie di società di serie B (Alessandria, Salernitana e Vicenza) e serie C ( Siena, Juve Stabia, Sambenedettese e Taranto).

