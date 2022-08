Foggia – A Foggia è tempo di riorganizzazione in Forza Italia in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Si è svolta nelle scorse ore la Convention provinciale del partito che da un lato ha rappresentato l’apertura ufficiale della campagna elettorale e dall’altra un’occasione per tornare su alcuni dei temi centrali per il partito quali la gestione dei fondi pnrr e l’impegno nel partito popolare europeo