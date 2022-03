FOGGIA – Si fingerebbero volontari della croce rossa foggiana per approfittare dell’emergenza in Ucraina ed impossessarsi dei beni donati dai cittadini convinti di destinarli alle popolazioni colpite dalla guerra. Veri e propri atti di sciacallaggio quelli scoperti dalla croce rossa di Foggia che tramite i profili social sta cercando di verificare quanto accaduto nelle scorse ore per poter poter sporgere denuncia alle autorità .