Foggia, festività natalizie: Carabinieri intensificano i controlli

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, in prossimità delle festività natalizie, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio. Il bilancio complessivo è di quasi 6 chili di sostanza stupefacente e una piccola serra domestica di marijuanasequestrati, nonché 4 arresti in flagranza di reato nei confronti di persone che dovranno rispondere a vario titolo, ognuna in relazione alla propria condotta e nell’ambito di fattispecie rubricate autonomamente, di possesso e spaccio di sostanza stupefacente, detenzione e porto illeciti di un’arma e del relativo munizionamento.

Nello specifico i Carabinieri della Compagnia di Cerignola, durante un servizio perlustrativo in quel centro, hanno proceduto al controllo di un uomo del posto, notato poco prima mentre cedeva una dose di stupefacente a un acquirente, che si era dato alla fuga alla vista dei militari dell’Arma disfacendosi della sostanza. L’indagato, trovato in possesso di ulteriori 7 gr di cocaina suddivisa in dosi e di materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e, dopo la convalida, è stato destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

All’esito di un ulteriore servizio di osservazione effettuato presso un’abitazione del centro di Cerignola i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dell’appartamento di una 35enne, 3,5 kg di cocaina e 10 panetti di hashish del peso complessivo di 2 kg, nonché vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.La donna è stata collocata agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’11^ Reggimento Carabinieri “Puglia” e della Compagnia di San Severo hanno invece tratto in arresto in flagranza di reato due persone, accusate a vario titolo di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di marijuana e di porto abusivo d’arma da fuoco. Nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti tra il centro dauno e i comuni limitrofi, i Carabinieri hanno fermato a San Severo un’autovettura con a bordo un uomo che, alla vista dei militari, mostrandosi visibilmente agitato, ha cercato di nascondere qualcosa sotto il proprio sedile. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un’arma da fuoco con colpo in canna e caricatore inserito contenente 6 colpi, oltre a 3 telefoni cellulari e alla somma contante di circa 1.200,00 euro.

Durante un ulteriore controllo alla circolazione stradale a San Nicandro Garganico, un uomo, fermato a bordo della sua autovettura, all’esito di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di 10 gr. di marijuana. Le operazioni, estese alla sua abitazione, hanno consentito ai militari dell’Arma di rinvenire una piccola serra per la coltivazione con 16 piante di marijuana, oltre a diversi barattoli di vetro contenenti complessivamente 300 gr. circa della stessa sostanza, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e 300 euro in contanti, considerati provento di spaccio.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts