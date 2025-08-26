26 Agosto 2025

Foggia, fermato gambiano per furto con strappo in stazione (video)

Antonella D'Avola 26 Agosto 2025
Nella tarda serata del 1° agosto, la Polizia Ferroviaria di Foggia ha sottoposto a fermo un gambiano di 24 anni, senza fissa dimora, per furto con strappo avvenuto nella stazione ferroviaria della città.

L’episodio contestato risale alla notte precedente, quando, intorno alle 3:00, il 24enne ha sottratto la borsa a una viaggiatrice settantenne. La vittima lo ha riconosciuto, consentendo agli agenti di individuarlo e procedere al fermo.

Il 24enne era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, tra cui un furto con strappo commesso sempre nella stazione il 23 luglio scorso.

Dopo essere stato rintracciato, il 24enne è stato accompagnato presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

