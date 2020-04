Condividi

LA SERIE D NON CONOSCE IL SUO FUTURO, MA E’ CHIARO CHE SE PROMOZIONE DOVESSE ESSERE IN PRIMA LINEA CI SAREBBE IL BITONTO. IL FOGGIA PERO’ NON CI STA PER VARIE RAGIONI, FELLECA SAREBBE PRONTO AD ANDARE AVANTI ANCHE PER VIE LEGALI.