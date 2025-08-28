29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Rosa Barone

Foggia, ex Villaggio Azzurro alla Protezione Civile: Barone chiede audizione

Antonella D'Avola 28 Agosto 2025
centered image

L’Ex Villaggio Azzurro di Foggia diventerà una nuova infrastruttura della Protezione Civile, ma i tempi degli interventi restano da chiarire. Lo sottolinea Rosa Barone, consigliera del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto un’audizione in V Commissione regionale alla presenza del vicepresidente della Giunta Raffaele Piemontese, del presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e della dirigente della Protezione Civile Barbara Valenzano.

“L’accordo approvato dalla Giunta ha durata quinquennale, ma serve un cronoprogramma preciso per passare dalle carte alla realtà”, ha dichiarato Barone.

Secondo la consigliera, il progetto rientra in una visione più ampia che riguarda il ruolo strategico del Gino Lisa come base per il NUE, per i mezzi di soccorso e per la gestione delle emergenze, in particolare contro gli incendi che ogni estate devastano la Puglia. “Il Gino Lisa deve diventare la base dei Vigili del Fuoco – ha aggiunto –. Solo così sarà possibile fronteggiare rapidamente i roghi che distruggono il territorio”.

Barone ha inoltre sollevato il nodo della flotta aerea antincendio, di cui la Regione Puglia non si è ancora dotata: “Occorre capire perché non sia stato sottoscritto il contratto con la società vincitrice del bando per il servizio triennale. L’audizione servirà a fare chiarezza anche su questo”.

L’esponente M5S richiama all’urgenza di interventi strutturali, ricordando che nell’estate appena trascorsa gli incendi hanno devastato quasi 7.000 ettari di vegetazione in Puglia, di cui circa 5.000 solo nella provincia di Foggia.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Manfredonia – Il comune si costituirà parte civile nel procedimento penale “mare e monti”

28 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Manfredonia, Gran Nuotata del Golfo: lo sport rafforza l’identità collettiva

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Cerignola, lavoratore agricolo muore schiacciato dal trattore

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti: “Omertà più grave del degrado”

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Omicidio Franca Marasco 2 anni dopo: “Non fu rapina, ma delitto mascherato”

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Processo “mare e monti”, Mattinata e Monte S. Angelo parte civile

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Vela, a Bari il campionato assoluto italiano Dinghy dal 3 al 7 settembre

29 Agosto 2025 Redazione

Foggia, ex Villaggio Azzurro alla Protezione Civile: Barone chiede audizione

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Volley B1/F, Star Bisceglie: Simone Franceschi confermato data analyst

28 Agosto 2025 Redazione

Futsal A2/M, Castellana C5: rinnovi per Satalino e Bovino

28 Agosto 2025 Redazione