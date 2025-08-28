Foggia, ex Villaggio Azzurro alla Protezione Civile: Barone chiede audizione

L’Ex Villaggio Azzurro di Foggia diventerà una nuova infrastruttura della Protezione Civile, ma i tempi degli interventi restano da chiarire. Lo sottolinea Rosa Barone, consigliera del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto un’audizione in V Commissione regionale alla presenza del vicepresidente della Giunta Raffaele Piemontese, del presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e della dirigente della Protezione Civile Barbara Valenzano.

“L’accordo approvato dalla Giunta ha durata quinquennale, ma serve un cronoprogramma preciso per passare dalle carte alla realtà”, ha dichiarato Barone.

Secondo la consigliera, il progetto rientra in una visione più ampia che riguarda il ruolo strategico del Gino Lisa come base per il NUE, per i mezzi di soccorso e per la gestione delle emergenze, in particolare contro gli incendi che ogni estate devastano la Puglia. “Il Gino Lisa deve diventare la base dei Vigili del Fuoco – ha aggiunto –. Solo così sarà possibile fronteggiare rapidamente i roghi che distruggono il territorio”.

Barone ha inoltre sollevato il nodo della flotta aerea antincendio, di cui la Regione Puglia non si è ancora dotata: “Occorre capire perché non sia stato sottoscritto il contratto con la società vincitrice del bando per il servizio triennale. L’audizione servirà a fare chiarezza anche su questo”.

L’esponente M5S richiama all’urgenza di interventi strutturali, ricordando che nell’estate appena trascorsa gli incendi hanno devastato quasi 7.000 ettari di vegetazione in Puglia, di cui circa 5.000 solo nella provincia di Foggia.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts