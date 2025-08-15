Foggia e Taranto su Claudio Cellamare

Claudio Cellamare, terzino destro classe 2004, sta valutando il suo futuro. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha collezionato oltre 55 presenze in Serie D, vincendo i playoff con Trapani e Nardò, e ha giocato in Serie C con Lucchese e Monopoli. È stato anche protagonista nelle nazionali giovanili di Corradi, Piscedda e Giannichedda.

Cellamare considera offerte da Malta, Rimini e diverse squadre di Serie D. Foggia e Taranto lo seguono con interesse: per i rossoblù, la stima di mister Danucci e la rilevanza della piazza potrebbero essere fattori decisivi.

