15 Agosto 2025

Foggia e Taranto su Claudio Cellamare

15 Agosto 2025
Claudio Cellamare, terzino destro classe 2004, sta valutando il suo futuro. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha collezionato oltre 55 presenze in Serie D, vincendo i playoff con Trapani e Nardò, e ha giocato in Serie C con Lucchese e Monopoli. È stato anche protagonista nelle nazionali giovanili di Corradi, Piscedda e Giannichedda.

Cellamare considera offerte da Malta, Rimini e diverse squadre di Serie D. Foggia e Taranto lo seguono con interesse: per i rossoblù, la stima di mister Danucci e la rilevanza della piazza potrebbero essere fattori decisivi.

