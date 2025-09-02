2 Settembre 2025

Foggia e provincia, estate di controlli con 40 operazioni ad alto impatto

Antonella D'Avola 2 Settembre 2025
Massima attenzione della Polizia di Stato al controllo del territorio durante l’estate tra Foggia e la sua provincia. Nei mesi di luglio e agosto sono stati messi in campo 124 servizi straordinari e 40 operazioni ad alto impatto, realizzati con il contributo delle altre forze di polizia e delle Polizie Locali.

Gli interventi, disposti con ordinanza del questore, hanno avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati concentrandosi nelle aree sensibili, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani e nelle zone caratterizzate da degrado urbano e sociale.

Nel dettaglio, nella città di Foggia sono state condotte 35 operazioni ad alto impatto, mentre altre 5 si sono svolte a Vieste. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato più comuni: 23 a Foggia, 21 a Cerignola, 17 a San Severo, 9 a Lucera e 54 a Manfredonia, quest’ultima particolarmente affollata di turisti durante l’estate.

Il bilancio operativo parla di 31.012 persone identificate e 15.005 veicoli controllati. Sono state denunciate 96 persone e arrestate 44, con il sequestro complessivo di 9,8 chili di sostanze stupefacenti tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

La Polizia sottolinea come la costante presenza sul territorio rappresenti un segnale forte a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini. Viene inoltre ricordata la possibilità di segnalare informazioni utili o richieste di intervento attraverso l’app YOUPOL per i casi non urgenti, oppure, in situazioni di emergenza, tramite il numero unico 112 NUE.

