Foggia e provincia, estate di controlli con 40 operazioni ad alto impatto

Massima attenzione della Polizia di Stato al controllo del territorio durante l’estate tra Foggia e la sua provincia. Nei mesi di luglio e agosto sono stati messi in campo 124 servizi straordinari e 40 operazioni ad alto impatto, realizzati con il contributo delle altre forze di polizia e delle Polizie Locali.

Gli interventi, disposti con ordinanza del questore, hanno avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati concentrandosi nelle aree sensibili, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani e nelle zone caratterizzate da degrado urbano e sociale.

Nel dettaglio, nella città di Foggia sono state condotte 35 operazioni ad alto impatto, mentre altre 5 si sono svolte a Vieste. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato più comuni: 23 a Foggia, 21 a Cerignola, 17 a San Severo, 9 a Lucera e 54 a Manfredonia, quest’ultima particolarmente affollata di turisti durante l’estate.

Il bilancio operativo parla di 31.012 persone identificate e 15.005 veicoli controllati. Sono state denunciate 96 persone e arrestate 44, con il sequestro complessivo di 9,8 chili di sostanze stupefacenti tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

La Polizia sottolinea come la costante presenza sul territorio rappresenti un segnale forte a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini. Viene inoltre ricordata la possibilità di segnalare informazioni utili o richieste di intervento attraverso l’app YOUPOL per i casi non urgenti, oppure, in situazioni di emergenza, tramite il numero unico 112 NUE.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts