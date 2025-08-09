Foggia e provincia, blitz anticrimine dei Carabinieri: in manette 7 persone

In provincia di Foggia si fanno sempre più intensi i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, con un bilancio di sette persone arrestate in pochi giorni per reati che spaziano dalle rapine allo spaccio di droga, fino all’evasione dagli arresti domiciliari.

A Foggia, due persone sono finite in manette in distinti episodi. Il primo arresto riguarda un 25enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una donna avvenuta il 30 luglio in via Gorizia. Rintracciato in via Martire, avrebbe tentato di aggredire i militari con un coltellino per evitare il controllo, ma è stato bloccato e condotto in carcere per resistenza a pubblico ufficiale e rapina. Il secondo arresto, in esecuzione di misura cautelare in carcere, ha riguardato un 22enne accusato di tentata rapina: armato di coltello, il 20 luglio avrebbe cercato di derubare un passante nel Quartiere Ferrovia.

A Orta Nova, i Carabinieri hanno arrestato un 36enne già ai domiciliari, sorpreso con 90 grammi di hashish e 3.500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Nella stessa località, un altro uomo ai domiciliari è stato trovato fuori dalla propria abitazione e arrestato per evasione. Un caso analogo si è verificato a Orsara di Puglia, dove un soggetto in regime di detenzione domiciliare è stato sorpreso lontano da casa.

A Volturino, i militari della Compagnia di Lucera hanno fermato un uomo di Torremaggiore in possesso di 100 grammi di cocaina. Privo di patente per precedenti misure di prevenzione, avrebbe mostrato un documento falso intestato a un’altra persona. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

A Cagnano Varano, un 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: sorpreso in centro a disfarsi di cinque dosi di cocaina, è stato trovato in casa con ulteriore droga, 1.760 euro in contanti e un bilancino di precisione.

