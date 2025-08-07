Foggia, è fatta per Giuseppe La Monica. Si riapre la trattativa con Pierno

Non solo Ciro Panico, che arriva dal Sorrento. Va in porto anche un’altra trattativa in casa Foggia. Come anticipato da Antenna Sud, Giuseppe Lamonica sarà un nuovo calciatore del Foggia. Il calciatore ex Martina ha raggiunto in serata l’accordo col club rossonero dopo una notte di riflessione. Cambia la formula dell’operazione, rispetto quanto ipotizzato inizialmente. Lamonica dovrebbe giungere a Foggia con trasferimento diretto definitivo. Sempre da Campobasso potrebbe arrivare anche Roberto Pierno col quale è in piedi una trattativa avanzata.
potrebbe interessarti anche
Nuovo Taranto, comunicato di Warren: “Siamo delusi ma faremo il tifo per voi”
E’ fatta: accordo chiuso, Anthony Partipilo giocherà nel Bari
Altamura, Rosafio: “Mangia propositivo. Qui avventura stimolante”
SS Taranto, Vito Ladisa: “Avevamo un discorso in sospeso col calcio”
Eccellenza Puglia 2025/26: ufficiale il girone e le squadre ammesse in Promozione
SS Taranto, Bitetti: “Abbiamo puntato su un progetto che guarda lontano”