Foggia, è fatta per Giuseppe La Monica. Si riapre la trattativa con Pierno

Fabrizio Caianiello 7 Agosto 2025
Non solo Ciro Panico, che arriva dal Sorrento. Va in porto anche un’altra trattativa in casa Foggia. Come anticipato da Antenna Sud, Giuseppe Lamonica sarà un nuovo calciatore del Foggia. Il calciatore ex Martina ha raggiunto in serata l’accordo col club rossonero dopo una notte di riflessione. Cambia la formula dell’operazione, rispetto quanto ipotizzato inizialmente. Lamonica dovrebbe giungere a Foggia con trasferimento diretto definitivo. Sempre da Campobasso potrebbe arrivare anche Roberto Pierno col quale è in piedi una trattativa avanzata.

Fabrizio Caianiello

