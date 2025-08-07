Foggia, è fatta per Ciro Panico: il calciatore ha risolto il contratto col Sorrento

Entra nel vivo il calciomercato del Foggia. Il club rossonero ha infatti definito la trattativa per Ciro Panico, terzino classe 1999, protagonista durante l’ultima stagione con la maglia del Sorrento. L’ex Taranto ha risolto da pochi minuti il contratto con la società campana e si è già messo in viaggio verso la città pugliese. In serata dovrebbe giungere la firma del contratto con il club del Presidente Nicola Canonico.
