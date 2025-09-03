Foggia e Cerignola al centro del piano anti-criminalità della Prefettura

Una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, si è svolta questa mattina presso il Palazzo di Governo con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei sindaci di Foggia e Cerignola. L’incontro ha fatto il punto sui risultati ottenuti dalle attività di controllo straordinario del territorio nei due centri, già oggetto di precedenti riunioni.

Durante la riunione sono stati condivisi i dati relativi alle operazioni “ad alto impatto” realizzate dall’inizio dell’anno nelle principali aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa, abusivismo commerciale e mala movida. Le attività hanno visto il rafforzamento della presenza delle Forze di Polizia con il supporto delle Polizie Locali.

Nel solo capoluogo, dall’inizio del 2025, sono stati eseguiti 213 servizi straordinari di controllo, con oltre 1.000 posti di blocco e l’identificazione di circa 24.000 persone, di cui 6.164 risultate con precedenti. Sono state effettuate 65 perquisizioni personali, controllati 13.769 veicoli, con sequestri di armi, munizioni e sostanze stupefacenti, oltre a verifiche amministrative in pubblici esercizi e sale giochi.

A Cerignola, nello stesso periodo, sono stati assicurati 125 servizi straordinari interforze, di cui 2 operazioni ad alto impatto, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori.

È stata inoltre condivisa l’istituzione delle cosiddette “zone rosse”, previste dall’articolo 2 del TULPS, con l’obiettivo di perfezionare la strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali nelle aree più critiche sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Il Prefetto ha sottolineato che, in accordo con le amministrazioni comunali, sarà garantito un monitoraggio costante degli esiti delle attività di controllo e la piena attuazione delle misure previste dai rispettivi Patti per la Sicurezza Urbana, calibrati sulle specifiche peculiarità territoriali.

In chiusura, il Prefetto Grieco, d’intesa con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha confermato il mantenimento dei dispositivi straordinari di controllo, evidenziando la necessità di accrescere la percezione di sicurezza della comunità, spesso scossa da episodi delittuosi che interessano questi contesti urbani.

Antonella D'Avola