FOGGIA – Eugenio D’Ursi è un nuovo giocatore del Foggia. Arriva alla corte di Boscaglia in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie B. Ha già svolto le visite mediche e oggi pomeriggio sarà al campo di allenamento per osservare i suoi nuovi compagni in amichevole con il San Severo.