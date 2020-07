Foggia, due nuove interdittive antimafia: colpito il clan Libergolis

Condividi

Questa mattina, Raffaele Grassi, Prefetto di Foggia, ha emesso due nuove interdittive antimafia nel quadro dell'attività amministrativa in corso, tesa ad impedire eventuali infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione. I destinatari dei provvedimenti sono soggetti di Monte Sant'Angelo orbitanti nell'alveo del clan Libergolis, gruppo criminale egemone in una vasta zona del Gargano. Colpiti, in particolare, Angela Maria Miucci (imprenditore agricolo) e Uniservice Tacnology di Giuffreda Raffaele (impresa di pulizie). "Impedire alle organizzazioni criminali di penetrare i tessuti amministrativi della Pubblica Amministrazione è un imperativo categorico - ha commentato il Prefetto Grassi -. Dobbiamo costruire percorsi di legalità volti ad assicurare alla comunità foggiana tutta il diritto di vivere pienamente le libertà garantite dal nostro Ordinamento, senza condizioni imposte dalle organizzazioni criminali".