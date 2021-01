Dopo la mezzanotte un ordigno è esploso a pochi metri dall’ingresso di una pizzeria in via Sant’Antonio a Foggia (zona nord della città, non distante dal centro). La deflagrazione ha distrutto parte della saracinesca in due punti e ha provocato danni anche all’interno del locale. Visibilmente scosso il titolare che non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Sul posto i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Attilio Scarano