2 Settembre 2025

Foggia, donna scippata in pieno centro: “mi hanno trascinata e buttata a terra”

Antonella D'Avola 2 Settembre 2025
centered image

Foggia – Sul corpo di Vanessa i seni di un furto con strappo: ferite che simbolicamente rappresentano le condizioni di un’intera città 🎤⤵️

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

