26 Agosto 2025

Foggia, dolore e rumore per Hayat Fatimi vittima di femminicidio

Antonella D'Avola 26 Agosto 2025
Foggia – Una manifestazione per quanto rumorosa non può certo cambiare le cose ma può dimostrare che esiste una parte della comunità convinta di poter combattere e arginare la violenza di genere🎤⤵️

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

