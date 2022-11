Condividi su...

Matteo Lauriola non è più il direttore sportivo del Foggia. L’ormai ex dirigente ha rassegnato le dimissioni irrevocabili, come comunicato dallo stesso club rossonero attraverso una nota: “Calcio Foggia 1920 comunica che il direttore sportivo Matteo Lauriola ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. Il club rossonero ringrazia Matteo Lauriola per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali”. (Foto Calcio Foggia)