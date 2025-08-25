Foggia, degrado al Quartiere Ferrovia: “il Governo faccia la sua parte inviando i 200 agenti di polizia mancanti”

Foggia – I residenti del Quartiere Ferrovia si organizzano in Gruppi di Controllo di Vicinato per affrontare i problemi del degrado e del senso diffuso di insicurezza. Ecco la risposta dell’amministrazione comunale⤵️🎤
Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.
