Foggia, deferiti Bitetto e il club: si va verso il -6 per la prossima stagione?

Michele Bitetto, amministratore unico del Foggia, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 aprile scorso, al pagamento degli ultimi emolumenti e per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, nonché a titolo di responsabilità propria.

