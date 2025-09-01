Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

Doppio rinforzo per il Foggia. Il club rossonero, infatti, ha annunciato l’arrivo di Marco Oliva a titolo definitivo dal Modena. Contestualmente, dai gialloblu arriva anche il terzino Edoardo Olivieri con la formula del prestito. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il centrocampista classe 2005 Marco Oliva vanta due presenze in Serie B con la maglia dei canarini. Olivieri, anch’egli del 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Virtus Verona e nella scorsa stagione ha militato nella Pergolettese, collezionando 23 presenze tra campionato e Coppa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author