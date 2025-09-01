1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto: Foggia Calcio 1920

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

Doppio rinforzo per il Foggia. Il club rossonero, infatti, ha annunciato l’arrivo di Marco Oliva a titolo definitivo dal Modena. Contestualmente, dai gialloblu arriva anche il terzino Edoardo Olivieri con la formula del prestito. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il centrocampista classe 2005 Marco Oliva vanta due presenze in Serie B con la maglia dei canarini. Olivieri, anch’egli del 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Virtus Verona e nella scorsa stagione ha militato nella Pergolettese, collezionando 23 presenze tra campionato e Coppa.

 

 

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Team Altamura-Crotone, le pagelle: si salva solo Spina, male la difesa

1 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

1 Settembre 2025 Christian Cesario

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri