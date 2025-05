Foggia: dai rimpianti ai playout. Gargiulo decisivo…altrove

FOGGIA – La squadra si gioca la permanenza tra i professionisti nei playout contro il Messina, con l’amaro sapore di chi sa di aver lasciato per strada più di qualche occasione e tra queste ce n’è una che fa particolarmente rumore: la rinuncia a Mario Gargiulo nel girone di ritorno. Il centrocampista, lasciato andar via senza troppi rimpianti, ieri ha firmato un gol pesante con la maglia del Cosenza dimostrando di poter essere decisivo anche in serie B. Una rete che suona come una beffa per i rossoneri

Lo scorso 15 gennaio, lo ricordiamo, Gargiulo ha risolto il suo contratto con la freddezza di chi sa di non rientrare più nel progetto Foggia e lo stesso giorno ha firmato il contratto con il Cosenza.

In una squadra che ha spesso faticato a trovare equilibrio e qualità in mezzo al campo, la presenza di un calciatore come lui avrebbe, forse, potuto cambiare qualcosa. Non è più tempo per i rimpianti bisogna concentrarsi sull’obiettivo e sulla voglia di rivalsa di una squadra che deve pensare anche al blasone della città. Intanto da qualche ora si aperta a Messina la prevendita dei biglietti. I padroni di casa cercheranno di dare il massimo soprattutto in gara 1 Sabato 10 Maggio il San Filippo Scoglio sarà una bolgia.

