Foggia, crolla soffitto del Conservatorio Sant’Eligio: l’appello di Angiola

A Foggia crolla il soffitto del Conservatorio di Sant’Eligio, struttura annessa alla Chiesa del Buon Consiglio. Un cedimento che rappresenta molto più di un semplice danno architettonico: è la perdita di un luogo simbolico, legato alla figura del Servo di Dio Don Antonio Silvestri, sacerdote vissuto nel XIX secolo e ricordato per la sua vita di dedizione ai poveri e agli ultimi.

“Il crollo del soffitto del Conservatorio del Buon Consiglio rappresenta l’ennesimo colpo al patrimonio storico e spirituale della città. Non è solo un fatto edilizio, ma la perdita di un luogo intriso di fede e carità, legato in modo indissolubile alla figura di Don Silvestri, morto in odore di santità nel 1837”, denuncia il consigliere comunale Nunzio Angiola, anche segretario provinciale del Movimento Cambia.

Don Antonio Silvestri, rettore di Sant’Eligio e guida spirituale della Congregazione della Madonna di Loreto, fondò proprio lì il Conservatorio del Buon Consiglio, struttura dedicata all’assistenza delle donne anziane e dei poveri, sostenuta esclusivamente dalla carità pubblica e dalla fiducia nella Provvidenza. Dopo la scomparsa della madre, il sacerdote scelse di vivere nella sacrestia della Chiesa, condividendo povertà e umiltà con coloro che aiutava.

Il Conservatorio di Sant’Eligio rappresenta solo una tappa di un itinerario spirituale cittadino che meriterebbe valorizzazione. Un percorso che comprende:

la Chiesa della SS. Annunziata, dove Don Silvestri prestò servizio in gioventù;

la Chiesa di Sant’Agostino, dove fu rettore e catechista;

la Chiesa di San Giovanni di Dio, legata alla sua opera verso gli ammalati;

il Piano delle Fosse, dove trasferì il ricovero per donne indigenti;

il Conservatorio dell’Addolorata, dove morì durante l’epidemia di colera.

“Il crollo di Sant’Eligio è la perdita di un tassello fondamentale di questo percorso. Un patrimonio spirituale e civile che rischia di scomparire per sempre, nell’indifferenza generale. Foggia non può continuare a perdere la propria storia senza reagire”, ha affermato Angiola chiedendo all’amministrazione comunale e a quella regionale un intervento urgente per la messa in sicurezza e il recupero del sito.

Oltre alla tutela del Conservatorio, Angiola propone la realizzazione di un vero e proprio percorso della fede che abbia come fulcro la luminosa figura di Don Antonio Silvestri e i luoghi da lui segnati. Un’occasione per restituire dignità alla memoria di un uomo che ha fatto della carità la propria missione di vita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts