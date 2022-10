I guai giudiziari del presidente Nicola Canonico (finito ai domiciliari per un’inchiesta su spaccio, corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso) sembrano non intaccare la fiducia di calciatori e staff. Almeno a giudicare dalle parole di Filippo Costa, esterno rossonero: “Siamo qui per giocare a calcio, pensiamo solo alla partita con la Viterbese, queste situazioni non ci riguardano. Siamo vicini al presidente, convinti che ne uscirà a testa alta”. A proposito della sfida di Viterbo: Tutte le partite sono insidiose: con la Gelbison sembrava facile ed è andata male, col Crotone ci davano per spacciati e abbiamo vinto. Ogni partita ha una sua storia, l’abbiamo preparata con l’obiettivo di non sciupare questa striscia”. (Foto Calcio Foggia 1920)