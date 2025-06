Foggia, convocata conferenza stampa per chiarire il futuro del club

Il Foggia vive da mesi una situazione societaria turbolenta, che ha portato la squadra dauna a un passo dalla retrocessione in Serie D, evitata grazie alla vittoria nel playout contro il Messina. Per fare chiarezza sul futuro del club, la società pugliese ha indetto una conferenza stampa per martedì 3 giugno.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club rossonero.

“L’Amministratore giudiziario della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l., prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA, nonché l’Amministratore e legale rappresentante in carica della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. dott. Michele BITETTO e il Socio unico della controllante CN HOLDING s.r.l., dott. Nicola CANONICO

CONVOCANO

conferenza stampa per il giorno martedì 3 giugno 2025, alle ore 12.00, in Bari, presso lo Studio POLIS AVVOCATI (Via Arcivescovo Vaccaro 45), per illustrare alla stampa e all’opinione pubblica il provvedimento di amministrazione giudiziaria ex art. 34 CAM reso dal Tribunale di Bari, con le prospettive dell’attività di impresa sportiva.

Con il ringraziamento per l’attenzione, i migliori saluti.

L’Amministratore giudiziario della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l.

prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA

L’Amministratore e legale rappresentante della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l.

dott. Michele BITETTO

Il Socio unico della CN HOLDING s.r.l.

dott. Nicola CANONICO”

