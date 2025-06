Foggia, controlli su strada con laboratorio mobile: intensificati test antidroga

Lo scorso 19 giugno, giornata straordinaria di controlli della Polizia Stradale nei pressi del casello autostradale A14 di Foggia, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche dei conducenti. L’iniziativa ha visto l’impiego di un laboratorio di analisi mobile e l’applicazione di uno specifico protocollo operativo finalizzato al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Coordinati dal dirigente della sezione foggiana, dieci agenti della Polizia Stradale hanno preso parte all’operazione, realizzata con il supporto di personale sanitario. I controlli si sono svolti su strada in condizioni di riservatezza e nel rispetto delle norme vigenti, attraverso l’utilizzo di dispositivi portatili per test non invasivi su campioni salivari.

Durante l’attività, 38 conducenti sono stati sottoposti a test di screening. Uno di loro è risultato positivo ai cannabinoidi ed è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada. A suo carico anche le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

Complessivamente sono state accertate ulteriori violazioni al Codice della Strada, con la decurtazione di 20 punti dalle patenti dei trasgressori.

In vista dell’aumento del traffico per la stagione turistica, la Polizia di Stato intensificherà i controlli sulle principali direttrici, puntando in particolare sulla prevenzione degli incidenti stradali dovuti alla guida in stato di alterazione da alcool o droghe. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali ordinarie e delle campagne di sensibilizzazione portate avanti quotidianamente dalla Polizia per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

