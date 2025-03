Foggia, contro il Sorrento l’ultima chiamata per i playoff

Questa volta si può e si deve parlare per davvero di un’ultima chiamata per l’accesso ai playoff: il Foggia, mandato in archivio il pareggio con qualche rimpianto raccolto nello scorso weekend al Massimino contro il Catania, continua ad avvicinarsi a passo rapido al prossimo appuntamento di campionato contro il Sorrento. Si torna allo stadio Zaccheria, in un match valevole per la 30^ giornata di campionato, come detto forse l’ultima vera occasione – sponda rossonera – per provare a legarsi al treno della post season.

In attesa delle novità che nelle prossime ore potrebbero modificare in modo sostanzioso la classifica del Girone C di Serie C, i satanelli continuano a trovarsi in una situazione spuria, a metà tra il rischio – ormai comunque abbastanza remoto – di finire impelagati nella lotta per i playout e l’ambizione di agganciare quantomeno la decima posizione, l’ultima utile per prender parte agli spareggi promozione. Avversario un Sorrento che al momento è undicesimo e precede i pugliesi di tre lunghezze. Uno scontro tra due formazioni che sono lì, ai margini della parte sinistra della graduatoria.

Una partita in vista della quale mister Zauri potrà tornare a contare sui tre calciatori che in terra etnea avevano dovuto scontare un turno di squalifica: Felicioli e Parodi in un reparto difensivo che dunque non sarà più in emergenza e Michele Emmausso in un terzetto offensivo che contro i campani ritroverà la sua stella principale. Sarà lui insieme a uno tra Zunno e Orlando e insieme a Sarr, finalmente in gol a Catania per la prima volta da quando indossa la casacca rossonera, a guidare il Foggia all’assalto dei costieri, gli stessi che un girone fa, battendolo per 2-1, causarono le dimissioni di Ezio Capuano, una delle tante rivoluzioni tecniche di una stagione particolarmente travagliata.

