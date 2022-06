Foggia –Le organizzazioni sindacali abbandonano il tavolo negoziale per la definizione del contratto decentrato della dirigenza del Comune di Foggia. La scelta, dichiarano i referenti, è dovuta alla chiusura al dialogo e al confronto da parte dall’ente comunale rappresentato dai commissari prefettizi, dettando i tempi e le modalità di una trattativa che è disciplinata dalla legge come in ogni ente pubblico.