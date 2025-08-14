Foggia, confisca da 1,5 milioni a pluripregiudicato di Torremaggiore

FOGGIA – Quattordici immobili, due compendi aziendali e disponibilità finanziarie. Il tutto per oltre 1.500.000 euro. È quando hanno sottoposto a confisca i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri di Foggia, nell’ambito di specifica attività volta al contrasto della criminalità organizzata ramificata nel territorio della Capitanata. La misura di prevenzione patrimoniale della confisca di prevenzione antimafia è stata posta in essere nei confronti di un pluripregiudicato di Torremaggiore.

Il provvedimento ablativo, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, è stato emesso dal Tribunale di Bari – III^ Sezione Penale – Misure di Prevenzione. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia hanno eseguito il decreto definitivo che ha portato alla confisca di beni immobili, mezzi e risorse finanziarie per un valore di oltre 1.500.000 euro, sottraendoli definitivamente alla criminalità organizzata.

La confisca è stata resa possibile grazie ad approfondite indagini patrimoniali che hanno dimostrato l’elevata pericolosità sociale del soggetto, con precedenti per reati mafiosi, estorsione, autoriciclaggio e reati fiscali.

