La Ministra Lamorgese torna in Puglia, domani, lunedì 17 gennaio, sarà a Foggia dove in mattinata parteciperà alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Nel corso della giornata parteciperà ad una serie di appuntamenti in terra dauna. Un segnale importante che lo Stato lancia alla criminalità in un territorio assediato dalla mafia foggiana.