21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foggia, con il degrado e la criminalità avanza anche la sfiducia nelle istituzioni

Antonella D'Avola 21 Agosto 2025
Foggia – Dal degrado urbano alla microcriminalità, dai furti seriali agli assalti armati, nel capoluogo dauno così come in tutta la provincia di Foggia, la cittadinanza si sente sempre più abbandonata e impotente. Negli ultimi giorni si sono verificati gli ennesimi episodi di furti, risse, assalti ai bancomat e perfino atti osceni in luogo pubblico.

Intervista al Prefetto Paolo Grieco🎤

