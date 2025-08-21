Foggia, con il degrado e la criminalità avanza anche la sfiducia nelle istituzioni

Foggia – Dal degrado urbano alla microcriminalità, dai furti seriali agli assalti armati, nel capoluogo dauno così come in tutta la provincia di Foggia, la cittadinanza si sente sempre più abbandonata e impotente. Negli ultimi giorni si sono verificati gli ennesimi episodi di furti, risse, assalti ai bancomat e perfino atti osceni in luogo pubblico.
Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.
