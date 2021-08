Un 39enne foggiano è rimasto ferito alla gamba da un colpo di pistola o fucile sparato ieri sera a foggia a Largo Rignano, in pieno centro. Non gravi le condizioni dell’uomo che è stato subito curato e dimesso dall’ospedale. In merito alla dinamica del ferimento, secondo le prime informazioni e ricostruzioni, intorno alle 21:30 è arrivata alla centrale dei Carabinieri la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in zona centro a Foggia. Giunti sul posto, i militari non hanno riscontrato alcun elemento utile a comprendere le dinamiche dell’accaduto. Da quanto riportato dagli investigatori la vittima non sembrerebbe appartenere all’ambiente malavitoso. In corso dunque le indagini che con molta probabilità potranno trovare una svolta grazie alla visione delle telecamere.