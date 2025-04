Foggia, col Messina la resa dei conti per la salvezza

Le sconfitte consecutive sono cinque, mentre fuori regna la più totale incertezza. Adesso, però, il Foggia di Zauri non ha scuse, non ha alibi: sabato 19 aprile alle 18.30 si scende in campo per novanta minuti che potrebbero valere una stagione. Foggia-Messina, allo “Zaccheria”, è la resa dei conti almeno dal punto di vista sportivo, per evitare che un campionato fallimentare diventi addirittura calcisticamente drammatico. Da ovvietà la salvezza si è trasformata in un obiettivo ancora da raggiungere, a due giornate dalla fine. Il destino è comunque nelle mani dei rossoneri, a +4 dalla Casertana e con la possibilità di chiudere del tutto la pratica nello scontro diretto contro il Messina: vincere significherebbe salvezza, un peso da smaltire per poter affrontare con meno tensioni la questione societaria, vero rebus sul futuro. Le combinazioni, in realtà, sarebbero tante: il Foggia potrebbe salvarsi anche perdendo, qualora il Crotone battesse contemporaneamente la Casertana al “Pinto”. Un pareggio, su entrambi i campi, lascerebbe invece tutto appeso ad un filo, con i satanelli impegnati a Picerno negli ultimi novanta minuti della regular season.

Nel mentre, parte del tifo organizzato è tornato a far sentire la sua voce, chiedendo un “sussulto d’orgoglio” all’imprenditoria locale: “Siamo stanchi, mostrate interesse concreto verso il nostro Foggia. Temiamo l’ennesimo fallimento”, si legge nella nota social. Alla squadra, impegnata nella sfida salvezza col Messina, un messaggio diretto: “Avete reso questo Foggia tra i più vergognosi mai visti. Noi, sabato, saremo presenti sugli spalti, fate in modo che siate presenti anche voi sul campo, fate il vostro dovere”, scrivono i tifosi rossoneri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author