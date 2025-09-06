Foggia, cliente aggredisce e insulta banconista per un gelato

Episodio spiacevole all’interno della gelateria Rocco Navigli, a Foggia. Un cliente, insoddisfatto della quantità di gelato servita in un cono, ha reagito con violenza verbale contro la banconista, pretendendo di avere più prodotto.

Secondo quanto denunciato dal titolare, l’uomo ha urlato contro la dipendente, agitandole le mani davanti al volto in maniera aggressiva, per poi gettare il gelato nel cestino colpendo con forza il coperchio. Nel lasciare il locale avrebbe anche spalancato la porta colpendo accidentalmente un altro cliente, continuando a insultare la giovane lavoratrice.

La vicenda non si è conclusa lì: poco dopo, lo stesso cliente ha pubblicato una recensione negativa online, accompagnandola con un commento di carattere razzista rivolto alla banconista.

È stato il titolare a denunciare pubblicamente l’accaduto con un post sui social: “Questo comportamento è inaccettabile, vergognoso e umiliante. Non riguarda il gelato, riguarda la dignità delle persone. Difendiamo i nostri collaboratori e non accetteremo mai violenze o discriminazioni. Qui il gelato può piacere o non piacere, ma il rispetto non è negoziabile”.

Interpellato telefonicamente, ha aggiunto: “La ragazza è molto provata e vorrebbe che l’eco di quanto accaduto si spegnesse. Abbiamo però ricevuto enorme solidarietà”.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts