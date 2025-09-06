Foggia, cliente aggredisce e insulta banconista per un gelato

Episodio spiacevole all’interno della gelateria Rocco Navigli, a Foggia. Un cliente, insoddisfatto della quantità di gelato servita in un cono, ha reagito con violenza verbale contro la banconista, pretendendo di avere più prodotto.
Secondo quanto denunciato dal titolare, l’uomo ha urlato contro la dipendente, agitandole le mani davanti al volto in maniera aggressiva, per poi gettare il gelato nel cestino colpendo con forza il coperchio. Nel lasciare il locale avrebbe anche spalancato la porta colpendo accidentalmente un altro cliente, continuando a insultare la giovane lavoratrice.
La vicenda non si è conclusa lì: poco dopo, lo stesso cliente ha pubblicato una recensione negativa online, accompagnandola con un commento di carattere razzista rivolto alla banconista.
È stato il titolare a denunciare pubblicamente l’accaduto con un post sui social: “Questo comportamento è inaccettabile, vergognoso e umiliante. Non riguarda il gelato, riguarda la dignità delle persone. Difendiamo i nostri collaboratori e non accetteremo mai violenze o discriminazioni. Qui il gelato può piacere o non piacere, ma il rispetto non è negoziabile”.
Interpellato telefonicamente, ha aggiunto: “La ragazza è molto provata e vorrebbe che l’eco di quanto accaduto si spegnesse. Abbiamo però ricevuto enorme solidarietà”.
potrebbe interessarti anche
Altre auto cannibalizzate nel foggiano. Marasco: “Più forze dell’ordine”
Foggia, Gdf: maxi sequestro di articoli contraffatti
Cerignola, scontro tra Vespa e Bmw: morto 29enne
Regionali, Decaro: “Eccomi, sono qui per la Puglia. Per tutta la Puglia!”
Tragedia a Troia: auto lo schiaccia contro un albero e muore
Foggia: il colonnello Miulli lascia il comando provinciale dei carabinieri