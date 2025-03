Foggia, ciclista travolta da un’auto

Una donna sessantenne di nazionalità tedesca, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi lungo la SS 89 che collega Foggia al Gargano all’altezza dello svincolo per Monte Sant’Angelo. La donna era in sella alla sua bicicletta.

Non sono ancora del tutto chiare le modalità con cui l’incidente si è verificato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata travolta da un’automobilista a bordo di una C3. E’ stata trasportata in elisoccorso al policlinico di Foggia dove è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Sull’ accaduto indagano i Carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts