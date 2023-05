Clamoroso allo Zaccheria: Tris Foggia al Cerignola in pieno recupero

FOGGIA – Clamoroso allo Zaccheria: il Foggia ribalta clamorosamente la partita segnando due gol nel recupero e v avanti. Finisce 3-0 contro il Cerignola, termina allo Zar il sogno Serie B per i ragazzi di Pazienza. La decidono Schenetti, Frigerio e Schenetti in una partita storica per il calcio pugliese.

CRONACA – 3-5-2 per entrambi gli allenatori: Delio Rossi si affida al tandem Peralta-Beretta, in porta c’è Dalmasso. Risponde Pazienza con Malcore-D’Andrea in avanti, si rivede capitan Allegrini. Passano appena tre minuti ed è subito il Foggia a provarci: Petterman dal limite dell’area colpisce un difensore del Cerignola, che però devia in corner. La risposta dei gialloblù è al sesto, quando Malcore ne approfitta di un osvarione difensivo ma trova attento Dalmasso. Sul taccuino delle emozioni c’è Costa protagonista, prima al 18esimo con una punizione che finisce sul fondo e poi i nversioen assist-man: angolo battuto da Costa, Kontek a pochi metri dalla porta si divora il vantaggio. Al riposo si va senza reti.

Nel secondo tempo Delio Rossi chiama fuori l’ammonito Rutjens, al suo posto c’è Leo. Dopo quattro minuti nella ripresa c’è un’altra occasione per il Foggia, cross di Costa e Bjarkason colpisce di testa, ma scheggia la parte alta della traversa. Al 55’ si rivede la squadra di Pazienza, con Sainz-Maza che recupera un pallone e dal limite dell’area non trova la porta. Al 64esimo è l’azione fotocopia del primo tempo: Costa crossa, Kontek si coordina ma trova un super Saracco che è bravo anche poi sulla conclusione dalla distanza. Le speranze del Foggia passano dai piedi di Peralta, che al minuto 76 calcia ma trova Saracco attento. Un minuto più tardi il Foggia la riapre e lo Zaccheria si riaccende: Schenetti ne approfitta su corner, diagonale perfetto e Saracco non può nulla.

Nel finale i rossoneri si buttano in avanti, il Cerignola sciupa clamorosamente diverse ripartenza senza mai trovare il pareggio. In pieno recupero succede l’impensabile, prima Frigerio trova un grande gol siglando il 2-0 al minuto 94. E poi sull’ultimo angolo della partita, Kontek- che si era divorato due gol fino a quel momento- fa esplodere lo Zaccheria. Foggia avanti al secondo turno nazionale play-off, mentre il Cerignola chiude la sua straordinaria stagione.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp